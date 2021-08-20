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Новости 20 августа, 19:29

Путин прокомментировал статью Навального о борьбе с коррупцией

фото ЗакС политика Путин прокомментировал статью Навального о борьбе с коррупцией

Президент Владимир Путин в ходе пресс-конференции после переговоров с канцлером ФРГ Ангелой Меркель прокомментировал колонку Алексея Навального о планах по борьбе с коррупцией, передает "Интерфакс".

"Мы прекрасно знаем, и вы тоже это знаете, что этот инструментарий используется для достижения политических целей и рекомендуется для использования в качестве достижения политических целей теми организациями, которые руководят деятельностью людей подобного рода", - заявил Путин.

По его словам, в России уделяется большое внимание борьбе с коррупцией и будет делаться все для ее искоренения в самом широком смысле этого слова. 

В ходе той же конференции Путин, традиционно избегая имен, заявил, что Навальный осужден не за политическую деятельность, а за "криминальное нарушение в отношении иностранных партнеров".

20 августа, в годовщину отравления политика, три европейских СМИ опубликовали колонку Навального, в которой он рассуждает о борьбе с коррупцией. В ней Навальный говорил об усилении западных санкций в отношении приближенного к Владимиру Путину олигархата.

фото: Екатерина Хабидулина / ЗАКС.Ру

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