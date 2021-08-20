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Новости 20 августа, 19:53

США ввели санкции против сотрудников и институтов ФСБ из-за отравления Навального

фото ЗакС политика США ввели санкции против сотрудников и институтов ФСБ из-за отравления Навального

США ввели санкции в отношении двух организаций и девяти физлиц из России, которых считают причастными к отравлению Алексея Навального, сообщается на сайте американского Минюста.

Среди организаций под санкции попал Институт криминалистики ФСБ и Институт экспериментальной медицины. Среди физлиц попали бывший директор 27-го Центрального НИИ Минобороны Артур Жиров, начальник Центра специальной техники ФСБ Владимир Богданов, начальник Службы по защите конституционного строя и борьбе с терроризмом ФСБ Алексей Седов, директор Института криминалистики ФСБ Кирилл Васильев, сотрудник института Станислав Макшаков, сотрудники ФСБ Алексей Александров, Иван Спиридонов, Константин Кудрявцев и Владимир Паняев.

Ранее санкции против семи сотрудников ФСБ ввели в Великобритании.

Имена Макшакова, Паняева, Кудрявцева и Александрова упоминались в расследовании проектов The Insider* и Bellingcat, посвященном отравлению Навального. Из расследования и последовавших за ним материалов следовало, что в России могла быть организована группа сотрудников ФСБ, которая якобы участвует в отравлении видных политических деятелей. В статьях упоминались случаи, связанные с Владимиром Кара-Мурзой, Дмитрием Быковым, лидером партии "Новая Россия" Никитой Исаевым.

*The Insider внесен Минюстом в реестр СМИ-иноагентов

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