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"Важные истории" намерены работать и после внесения в реестр СМИ-иноагентов

фото ЗакС политика "Важные истории" намерены работать и после внесения в реестр СМИ-иноагентов

Редакция "Важных историй"* заявила, что намерена продолжать работу, несмотря на внесение в реестр СМИ-иноагентов.

Журналисты подчеркнули, что не скрывали от читателей свою заграничную регистрацию. Они заявили, что это было сделано, чтобы оставаться свободными и чтобы "не превратиться в обслугу власти, которая лает, когда ей это прикажут".

О списке иноагентов они отозвались как о реестре, в котором "уже столько приличных людей и изданий, что не находиться в нем просто неприлично". Редакция анонсировала новое расследование на следующей неделе.

"Важные истории" и журналистов издания внесли в реестр СМИ-иноагентов 20 августа, как и телеканал "Дождь"*

Журналисты и оппозиционеры все чаще начали сталкиваться с давлением властей из-за своей работы. Под "прицел" Минюста попадает все больше независимых СМИ и организаций, которые становятся "нежелательными". Как итог: редакции вынуждены прекращать свою деятельность, а организации - самораспускаться.

*"Важные истории" и "Дождь" внесены Минюстом в реестр СМИ-иноагентов

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