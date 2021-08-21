"Почему, за что, за какие средства? Мы ничего не знаем": "Дождь"* обжалует признание себя иноагентом

Главный редактор телеканала "Дождь"* Тихон Дзядко призвал аудиторию не унывать из-за признания СМИ иноагентом, случившегося накануне, и заверил, что редакционная политика останется прежней. Он также признался, что узнал о случившемся решении Минюста не официально, а от журналистов государственных информагентств.

"Единственное, что мы знаем - это строчка 35, ООО "Телеканал Дождь"* в списке иностранных агентов. Почему, за что, за какие средства, мы ничего не знаем. Поэтому мы, естественно, это решение будем обжаловать, в этом нет вообще нет никаких сомнений", - произнес он в эфире, посвященном неприятному для коллег по каналу событию.

Дзядко также заверил, что редакционная политика не будет меняться, отметив, что каналу доверяет огромная качественная аудитория и что его редакция никогда не нарушала отечественное законодательство. Внесудебное решение Минюста, по словам главреда, "лишено здравого смысла" и "не выдерживает никакой критики".

*Минюст 20 августа внес телеканал "Дождь" в реестр СМИ, выполняющих функцию иноагента