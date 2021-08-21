В России за сутки насчитали ровно 21 тысячу новых случаев коронавируса

За прошедшие сутки в России зарегистрировали 21 тысячу новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Это на восемь случаев инфицирований больше, чем накануне. За последние 24 часа, по официальным данным, скончалось 797, а сумели поправиться 20 647 человек.

Тройка регионов с самой неблагоприятной эпидемической динамикой остается прежней: в Москве 1852 новых больных, в Петербурге – 1665 (на 26 меньше, чем накануне), в Подмосковье – 1119. За прошедшие сутки в Петербурге поправились 1823 человек, которым был поставлен диагноз "коронавирус", и скончались 38 (накануне – 39).

В мире Россия занимает четвертое место по числу пострадавших от пандемии коронавируса, уступая США, Индии и Бразилии.