Глава СЖ Петербурга осудил включение "Дождя"* в реестр СМИ-иноагентов

Председатель Союза журналистов Петербурга и Ленобласти Андрей Радин дал оценку действиям Минюста, который накануне, 20 августа, внес в реестр СМИ-иноагентов телеканал "Дождь"* и расследовательский проект "Важные истории"*. В своем отношении к произошедшему он солидаризировался с главой СЖР Владимиром Соловьевым, который осуждает любые ограничения, накладываемые на СМИ. Более того, в данном случае Радин называет поведение государства "злоупотреблением правом".

"Печально констатировать, что в последние месяцы чиновники аналогичными способами неоднократно ограничивали возможность коллег из различных медиа заниматься профессиональной деятельностью", - цитируются слова Радина на сайте возглавляемой им организации.

По мнению спикера, по отношению к обоим СМИ по политическим причинам применена цензура, что противоречит основному закону страны.

*Минюст включил оба медиа в реестр СМИ, выполняющих функцию иноагентов.

фото: Елена Михина