Уроки стрессоустойчивости от ЦИК

скриншот видеолекции "Стрессоустойчивость"

Российский центр обучения избирательным технологиям при ЦИК начал радовать членов участковых избиркомов предвыборными видеолекциями. В первом ролике петербургский бизнес-тренер и ветеран электоральных баталий Всеволод Хорунжий рассказал, как надо ставить на место наблюдателей.

"К сожалению, в последние годы на избирательных участках стали появляться наблюдатели, для которых не результат важен, не волеизъявление важно. Они стараются спровоцировать какое-нибудь нарушение для каких-то своих целей", - с этих слов начался видеоурок, подготовленный для членов участковых избирательных комиссий.

Лекция "Стрессоустойчивость" была опубликована 20 августа в Telegram-канале "Электорий". Это официальный канал Российского центра обучения избирательным технологиям (РЦОИТ) при Центральной избирательной комиссии (ЦИК). Центр с 1994 года организует и координирует подготовку "всех категорий участников избирательного процесса", говорится на его сайте. У РЦОИТ есть свой YouTube-канал "Просто о выборах", где и появился тренинг о стрессоустойчивости.

Прочитать эту лекцию пригласили бизнес-тренера из Петербурга Всеволода Хорунжего. За плечами этого человека полсотни избирательных кампаний, в том числе в качестве председателя территориального избиркома города Сыктывкара и заместителя председателя петербургского ТИК № 30. Находясь в этой должности в разгар предвыборной кампании в ЗакС 2016 года, Хорунжий продавал в интернете тренинги по противодействию "агрессивным" наблюдателям в день выборов. На это обращал внимание даже уполномоченный по правам человека в Петербурге Александр Шишлов.

В разгар муниципальной кампании 2019 года Хорунжий представлял в суде интересы мундепа от "Единой России" Надежды Наскидаевой, требовавшей снять с выборов в МО № 78 оппозиционера Андрея Пивоварова. После выборов участвовал в громком судебном процессе о частичной отмене результатов муниципальных выборов в МО "Смольнинское" из-за использования избирателями технологии "Умное голосование". Бизнес-тренер представлял сторону ответчика - избирательной комиссии муниципалитета - но полностью солидаризировался с истцом. Хорунжий яростно доказывал опасность "Умного голосования". Он утверждал, что, будучи размещенным в интернете, оно стало слишком хайповым для молодежи.

В последние годы Хорунжий сосредоточился на собственных бизнес-занятиях. На его сайте до сих пор можно заказать тренинг "Наблюдатель на выборах. Умение противостоять провокациям". Лекция "Стрессоустойчивость", которую опубликовала на своих ресурсах аффилированная с ЦИК организация, оказалась примерно на ту же тему.

С самого начала докладчик разделил всех наблюдателей на "конструктивных" и "неконструктивным". Основное внимание он уделил, разумеется, второй категории. Хорунжий уточнил, что за 10-15 лет настроения на избирательных участках поменялись и сегодня порой возникают "ситуации как на этом слайде".

Лектор продемонстрировал при этом скриншот видеозаписи, на которой полицейские пытаются вывести с избирательного участка журналиста Давида Френкеля во время голосования по поправкам в Конституцию летом 2020 года. Та попытка закончилась переломом плеча корреспондента. Позже он рассказывал, что один из "наблюдателей" наступил ему на ногу и схватил за поврежденную руку. Степень конструктивности этого наблюдателя - вопрос дискуссионный, но, по Хорунжему, вполне пригодный. Потому что в разряд наблюдателей-"троллей" докладчик записал тех, кто не дает избирательной комиссии спокойно заниматься своими делами. Например, постоянно ведут фото- и видеосъемку или кричат и раздают указания. Для наглядности бизнес-коуч показал несколько роликов, записанных во время прошлых избирательных кампаний.

В одном из них наблюдатель стоит между избирательной урной и неизвестной девушкой. Он обращается к полицейскому и требует "задержать фальсификатора". Девушка прячет лицо и не спорит. Члены комиссии какое-то время мешкают, но потом просят прекратить съемку.

"Мы видим, что наблюдатели полностью взяли контроль над комиссией. Они командуют, они кричат, они к полицейскому… Мы не видим ни председателя участковой комиссии, ни полицейского как субъектов. Полицейский потерялся, он смотрит на председателя участковой комиссии, а та тоже не знает, что делать. Она молчит… Вот это пример, как мы теряем контроль", - отметил Хорунжий.

В другом видео избиратель подходит к урне со стопкой бюллетеней. Наблюдатель хватает его за руку, он вырывается и пытается убежать. За него цепляются другие люди и зовут полицию, заявляя о вбросе. Урна в суматохе едва не падает.

"Что мы видим? Наблюдатели решили взять на себя функцию полицейских, не знаю, стражей. В конце концов, перевернули столы, упали бюллетени. Ведь мы с вами понимаем, что даже если кто-нибудь вбросил неправильные бюллетени, мы это увидим. Когда мы будем считать по итогам, мы увидим, что не наша печать, не наши подписи. Наблюдатели этого не знают, поэтому для них это какой-то кошмар, и они пытаются из этого устроить какое-то шоу. Но наша задача не допускать. Наша задача объяснить, что может делать наблюдатель по закону и что он не должен делать по закону", - прокомментировал Хорунжий.



Лектор также дал несколько советов председателям УИК по борьбе с собственными страхами. Например, со страхом незнания закона.

"На самом деле наблюдатели и члены с совещательным голосом гораздо меньше знают закон, чем вы. Потому что вы из кампании в кампанию, снова и снова. Вы уже эту процедуру не в первый раз проходите. А вот молодых людей иногда набирают в первый раз, во второй раз. Для них главное - быть шумными. Поэтому вы знаете больше", - успокоил бизнес-тренер.

Чтобы не бояться видеосъемок, Хорунжий посоветовал самим снимать снимающих и стараться держаться в кадре спокойнее. Чтобы все получилось естественно, докладчик рекомендовал заранее разработать сценарии поведения наблюдателей: оптимальный, нормальный и кошмарный.

"Кошмарный сценарий - это когда они с самого начала, возможно, начинают кричать, что-то происходит, может быть, даже какие-то провокации. Но вы должны понимать, что это может быть ,и тогда, в этом случае будет то-то и то-то. Вы должны распределить роли", - напутствовал Хорунжий.

Еще один совет - "быть альфой на своем участке". Для этого нужно выглядеть и говорить уверенно, а также сохранять уверенность в том, что ситуация под контролем. Бороться с "троллингом" Хорунжий посоветовал с помощью китайской философии. Не отвечать на агрессию сразу же, когда этого ждет оппонент, а сохранять спокойствие для того, чтобы ответить потом. В завершении лекции Хорунжий заявил, что "удаление - не наш метод".

"Вы должны работать с этими наблюдателями, при этом остаться в правовом поле, не выйти за рамки, остаться главным на своем избирательном участке и не дать фальсифицировать выборы, не дать сорвать выборы. Поэтому удаление - не наш метод", - подчеркнул тренер.

На прощание Хорунжий пожелал членам УИК конструктивных наблюдателей. А РЦОИТ пообещал новый видеоконтент.

Сергей Еремеев