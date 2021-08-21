Торговые сети будут предоставлять ФАС закупочные и розничные цены на основные продукты

Федеральная антимонопольная служба договорилась с крупнейшими торговыми сетями о том, чтобы последние регулярно предоставляли ей цены на 25 базовых товаров, входящих в продовольственную корзину - цены закупочные и "магазинные". По мысли чиновников, это позволит им в дальнейшем, после анализа полученных данных, рекомендовать ритейлерам "справедливые" цены, сообщает "Коммерсант".

Инициатива ФАС порождена участившимися жалобами граждан на рост цен на продукты. На прошлой неделе в связи с этим служба проверила основные торговые сети, совершив ряд внеплановых инспекций.

Ранее с созвучным пожеланием выступала спикер Совфеда Валентина Матвиенко, выступив за указание на упаковках товаров двух цен, закупочной и розничной: "чтобы человек, который приходит в магазин, понимал, что за свой тяжелый труд сельхозработник получил пять рублей, а потребителю она предлагается за 20 рублей".