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Новости 14:30

Минюст внес в реестр иногагентов объединение журналистов "Четвертый сектор"

фото ЗакС политика Минюст внес в реестр иногагентов объединение журналистов "Четвертый сектор"

Сообщество журналистов-фрилансеров "Четвертый сектор" попало в реестр НКО-иноагентов, который ведет Минюст. В деятельности участников проекта чиновники усмотрели политическую составляющую. В этом не видит никакого проступка основательница "Четвертого сектора" Анастасия Сечина.

"Мы оказывали влияние на выработку и реализацию госполитики, на принятие органами власти решений и формирование общественного мнения, - своими словами пересказала она в Facebook текст решения Минюста. - Даже лестно. И нигде не соврали. Так это вроде бы и должно быть устроено - журналисты влияют на общественное мнение и решения властей".

Сечиной представляется, что власть отреагировала на творчество коллектива в целом, а не возмутилась какими-то отдельными публикациями.

В первой половине июля Минюст инициировал проверку деятельности проекта, заподозрив его в политической деятельности, вскоре после чего объединение фрилансеров объявило о самоликвидации.

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