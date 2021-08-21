К Татьяне Фельгенгауэр домой снова приходили полицейские

Радиоведущая "Эха Москвы" Татьяна Фельгенгауэр рассказала в своем микроблоге о том, что в квартиру ее родителей, где она давно не живет, в очередной раз попытались попасть сотрудники МВД. Мама журналистки отказалась пускать силовиков домой и вступать с ними в дискуссию.

"Поразительная настойчивость: каждый раз их посылают, каждый раз они возвращаются", - написала Фельгенгауэр.

Возможно, новейший визит правоохранителей связан с обходами сторонников Алексея Навального: квартиры сотен человек из слитой в интернет базы активистов на нынешней неделе обошли силовики, пытаясь провести с ними профилактические беседы и добиться составления заявлений на Навального и его распущенные структуры.