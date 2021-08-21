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Миронов выступил за полный контроль государства над оборотом алкоголя

фото ЗакС политика Миронов выступил за полный контроль государства над оборотом алкоголя

Лидер справедливороссов Сергей Миронов, давно занятый проблемой поддельных спиртных напитков и их нелегальной продажи, пришел к выводу, что государство должно полностью контролировать не только производство всего алкоголя в стране, но и его оборот. Частников к этим занятиям он призывает не подпускать, беспокоясь в первую очередь за здоровье соотечественников, регулярно умирающих от "паленой" водки.

"То, что благодаря "дальновидной" государственной политике поллитровка постоянно дорожает, бандитам только на руку. Чем выше акцизы, тем лучше самопальщикам, тем больше преимуществ у "черного" рынка и выше их прибыли", - цитирует депутата Госдумы его пресс-служба.

Ситуация для политика тем хуже, что правительство, по некоторым данным, собралось снова повышать акцизы.

"Только госмонополия на этиловый спирт лишит государство стимула бесконечно накручивать поборы с ликеро-водочных заводов, пивоваров и виноделов. По нашим расчетам, эта мера принесет в бюджет как минимум 650 миллиардов рублей, а значит, станет возможной не только заморозка акцизов, но и их снижение", - рассудил партийный лидер.

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