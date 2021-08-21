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Новости 16:55

РИА "Новости": Телеканал "Дождь"* получил более 3,7 млн рублей из-за рубежа

фото ЗакС политика РИА "Новости": Телеканал "Дождь"* получил более 3,7 млн рублей из-за рубежа

Признание телеканала "Дождь"* иностранным агентом связано с тем, что с 2016 года он получил около 3,7 млн рублей от иностранных организаций, утверждает источник государственного РИА "Новости".

"С апреля 2016-го по январь 2018-го — 2,7 миллиона рублей через Сахаровский центр (иностранный агент) от американских фондов Charles Stewart Moti Foundation и MacArthur Foundation и других", - в частности, рассказал оставшийся анонимным собеседник агентства, имеющий отношение к некоему неназванному ведомству.

Остальной миллион, согласно его сведениям, был получен через Фонд развития культуры и образования "Московское время" от Zimin Projects LTD (526 тысяч рублей), через Благотворительный фонд "Арифметика добра" от Stonex Financial LTD и Fondation D’enterprise Sanofi ESP (252 тысячи) через Фонд развития Политехнического музея от SA ING Belgium (240 тысяч).

Накануне, комментируя решение Минюста, главред канала Тихон Дзядко назвал его противоречащим здравому смыслу и выразил готовность оспаривать его в суде, заметив, что вся доходная часть "Дождя"* максимально прозрачна и все источники финансирования соответствуют законодательству.

*Минюст внес телеканал в реестр СМИ, выполняющих функцию иноагента

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