           
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы 2021

Новости 18:00

Максим Шевченко увидел в признании "Дождя"* иноагентом унижение Медведева

фото ЗакС политика Максим Шевченко увидел в признании "Дождя"* иноагентом унижение Медведева

Политик и публицист Максим Шевченко, впечатленный признанием российского телеканала "Дождь"* иностранным агентом, сделал из этого события далекоидущие выводы. По его мнению, бывший президент Дмитрий Медведев, поощрявший деятельность канала и посещавший его лично, таким образом получил сигнал об очередном понижении своего политического веса. В представлении Шевченко, это выглядит как "оплеуха", о чем он высказался в YouTube-программе "Хороший, плохой, злой".

"Запрет "Дождя"*, который в своем рождении был тесным образом связан с Дмитрием Медведевым и его ближайшим окружением (Натальей Тимаковой), говорит о том, что это, возможно, унижение и арест Медведева. Его отхлестали по щекам, поскольку ему показывают, что его влияние настолько снизилось к нулю, что он даже не может защитить "Дождь"*, который на самом деле во многом был его детищем. Это значит, что вся суть этой страны — война группировок. Группировка, с которой Медведев — всё, ноль, его больше нет", - рассудил левый политик.

Отметим, что руководство телеканала намерено оспаривать внесудебное решение в рамках юридических процедур и, более того, собирается работать в привычном для себя режиме, не меняя редакционной политики.

*Минюст внес 20 августа телеканал "Дождь" в реестр СМИ-иноагентов

Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Яндекс.Дзен , Телеграм и Яндекс.Новости

Обсуждение
 ПРАВИЛА
Запрещается: Оскорбление участников дискуссии и иных лиц, употребление нецензурных слов и брани, разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия, спам и реклама других сайтов, комментарии не по теме материала, обсуждение действий администрации сайта. Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.




Новости21 августа
Смотреть предыдущие новости →

Тревожный телефон по
муниципальной коррупции:
+7 (812) 331-71-80

Рейтинг  персон ↑



О редакции Реклама
  • © ZakS.Ru, 2002—2021. Все права защищены.
    При использовании материалов гиперссылка обязательна. [18+]
  • Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
  • Учредитель: ООО "Медиа.С-Пб".
    Главный редактор: Гончарова Н.С.
    +7 (812) 331-71-80 zaks.ru@inbox.ru