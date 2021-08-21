Максим Шевченко увидел в признании "Дождя"* иноагентом унижение Медведева

Политик и публицист Максим Шевченко, впечатленный признанием российского телеканала "Дождь"* иностранным агентом, сделал из этого события далекоидущие выводы. По его мнению, бывший президент Дмитрий Медведев, поощрявший деятельность канала и посещавший его лично, таким образом получил сигнал об очередном понижении своего политического веса. В представлении Шевченко, это выглядит как "оплеуха", о чем он высказался в YouTube-программе "Хороший, плохой, злой".

"Запрет "Дождя"*, который в своем рождении был тесным образом связан с Дмитрием Медведевым и его ближайшим окружением (Натальей Тимаковой), говорит о том, что это, возможно, унижение и арест Медведева. Его отхлестали по щекам, поскольку ему показывают, что его влияние настолько снизилось к нулю, что он даже не может защитить "Дождь"*, который на самом деле во многом был его детищем. Это значит, что вся суть этой страны — война группировок. Группировка, с которой Медведев — всё, ноль, его больше нет", - рассудил левый политик.

Отметим, что руководство телеканала намерено оспаривать внесудебное решение в рамках юридических процедур и, более того, собирается работать в привычном для себя режиме, не меняя редакционной политики.

*Минюст внес 20 августа телеканал "Дождь" в реестр СМИ-иноагентов