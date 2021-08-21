Памфилова — о подготовке Петербурга к выборам: У вас конь не валялся

Глава Центризбиркома Элла Памфилова, комментируя петербургскую предвыборную ситуацию, в очередной раз раскритиковала Горизбирком. По сведениям чиновницы, представители петербургского избиркома еще ни разу не встретились с представителями Общественной палаты, чтобы обсудить вопросы, связанные с видеонаблюдением.

"У вас конь не валялся. Работа организована слабо", - произнесла она в эфире "Эха Петербурга".

Ее также не устраивает систематическое давление на избиркомы разного уровня в городе, наблюдаемое ею как минимум два последних года. По ее предположению, давление организует некто влиятельный со связями в правоохранительных органах.

"У вас (в Петербурге) как нигде организованы группы влияния на избиркомы. Какой там закон, какие депутаты?", - задалась героиня интервью риторическим вопросом.

Напоследок Памфилова выразила надежду на то, что хотя бы после выборов качество работы петербургского Горизбиркома вырастет и будут произведены существенные кадровые изменения.