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Задержанных на пикетах в поддержку "Дождя" и "Важных историй" журналистов продержали в полиции до ночи

фото ЗакС политика Задержанных на пикетах в поддержку "Дождя" и "Важных историй" журналистов продержали в полиции до ночи

В Москве журналисты и сочувствующие вышли в пикеты к зданию ФСБ на Лубянской площади в поддержку телеканала "Дождь"* и издания "Важные истории"*, 12 человек задержали, передает "ОВД-Инфо".

В автозаки попали журналистка "Дождя" Ксения Миронова, бывшая корреспондентка "Проекта"** Софья Гройсман*, создатель подкаста "Так вышло" Андрей Бабицкий, журналист "Ромба" Андрей Ковалев, журналистка "Таких дел" Лариса Жукова, журналист RT Илья Васютин, журналистка The Bell Юлия Старостина, создательница подкаста "Норм" Дарья Черкудинова, студенты журфака МГУ Татьяна Акиншина, Евгений Улановский, а также активистов Иван Янковой и Илья Путевский. Последний в акции не участвовал, его отпустили без составления протокола.

В отношении остальных протоколы составили по ч. 5 ст. 20.2 КоАП (нарушение правил участия в акции). Их отпустили поздно ночью, а Васюнина оставили в отделе полиции на ночь. На него протокол составили по ч. 8 ст. 20.2 КоАП (повторное нарушение правил проведения акции). 

Сотрудники СМИ протестовали против внесения "Дождя", "Важных историй" и журналистов в реестр СМИ-иноагентов: Минюст внес их туда 20 августа. "Дождь" намерен оспорить это решение в суде, "Важные истории" заявили, что будут продолжать работать, несмотря на присвоенный им властями статус.

Глава СЖ Петербурга Андрей Радин осудил признание СМИ иноагентами. По его мнению, это политическая цензура, которая противоречит Конституции.

*Внесены Минюстом в реестр СМИ-иноагентов

**Генпрокуратура признала Project Media, Inc. нежелательной организацией на территории РФ

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