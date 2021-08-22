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Кандидат в депутаты Госдумы Кавказский сообщил о краже 15 тысяч листовок из своего штаба

фото ЗакС политика Кандидат в депутаты Госдумы Кавказский сообщил о краже 15 тысяч листовок из своего штаба

Кандидат в депутаты Госдумы от "Яблока" Николай Кавказский сообщил в Telegram, что из предвыборного штаба в Москве пропали тысячи агитационных материалов.

Кавказский 21 августа рассказал, что неизвестные проникли в штаб и украли листовки, майки, визитки, камеру для ноутбука, при этом аудиокарту и микрофон, которые лежали рядом, не трогали. 

"У нас похитили более 15 000 листовок (на 28 000 рублей), более 200 визиток (оставили 30, которые лежали россыпью), веб-камеру - около 1500 рублей, флаг "Яблока" и "Молодежного Яблока", а также футболки и сумки с "яблочной" символикой", - рассказал кандидат.

После этого Кавказский объявил о приостановке агитационной кампании. По его словам, сейчас штабу нужно собрать деньги на печать новых листовок.

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