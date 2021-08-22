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Новости 22 августа, 15:42

Путин: Экономика России в целом восстановлена до докризисного уровня

фото ЗакС политика Путин: Экономика России в целом восстановлена до докризисного уровня

Президент Владимир Путин в ходе встречи с членами "Единой России" заявил, что экономика России практически вышла на уровень до пандемии коронавируса, передает ТАСС.

По словам Путина, экономика "практически, за исключением каких-то вещей, на которых должны остановить свое внимание специалисты, в целом восстановлена до докризисного уровня". Он отметил, что большой ущерб экономике и реальным доходам россиян нанесли "так называемые локдауны, то есть остановка деятельности предприятий".

"В этой связи нам нужно сделать все, чтобы пандемию побороть. И самый лучший инструмент в этой борьбе – вакцинация", - сказал Путин.

Он надеется, что вакцинация населения продолжится и отразится "на экономике, на реальном производстве, на рабочих местах, на загрузке предприятий, на доходах граждан".

Ранее министр здравоохранения Михаил Мурашко заявил, что в России от коронавируса привились более 43 млн человек.

фото: kremlin.ru

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