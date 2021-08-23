           
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы 2021

Новости 9:59

"Нежелательное" издание "Проект" перезапустится под названием "Агентство"

фото ЗакС политика "Нежелательное" издание "Проект" перезапустится под названием "Агентство"

Издание "Проект"*, признанное в России "нежелательной организацией", в скором времени станет "Агентством", известил его главред Роман Баданин** в интервью The New York Times. Статья в американском таблоиде посвящена давлению на СМИ в РФ.

"Однажды они нас заблокируют, и это случится скорее рано, чем поздно", - высказался Баданин, отвечая на вопрос журналиста NYT о судьбе сайта "Проекта".

Сам журналист пока находится в Калифорнии и работает над новым изданием на базе "Проекта", которое будет именоваться "Агентство" — "в знак уважения к его правовому статусу".

После того, как "Проект" стал "нежелательным", Баданина и ещё нескольких журналистов издания включили в перечень СМИ-иноагентов Минюста РФ. Последним в список попал телеканал "Дождь"***.

*Генпрокуратура признала Project Media, Inc. нежелательной организацией на территории РФ

**Роман Баданин включен в реестр СМИ-иноагентов

***"Дождь" включен в реестр СМИ-иноагентов

Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Яндекс.Дзен , Телеграм и Яндекс.Новости

Обсуждение
 ПРАВИЛА
Запрещается: Оскорбление участников дискуссии и иных лиц, употребление нецензурных слов и брани, разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия, спам и реклама других сайтов, комментарии не по теме материала, обсуждение действий администрации сайта. Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.




Новости23 августа
Смотреть предыдущие новости →

Тревожный телефон по
муниципальной коррупции:
+7 (812) 331-71-80

Рейтинг  персон ↑



О редакции Реклама
  • © ZakS.Ru, 2002—2021. Все права защищены.
    При использовании материалов гиперссылка обязательна. [18+]
  • Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
  • Учредитель: ООО "Медиа.С-Пб".
    Главный редактор: Гончарова Н.С.
    +7 (812) 331-71-80 zaks.ru@inbox.ru