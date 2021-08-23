"Нежелательное" издание "Проект" перезапустится под названием "Агентство"

Издание "Проект"*, признанное в России "нежелательной организацией", в скором времени станет "Агентством", известил его главред Роман Баданин** в интервью The New York Times. Статья в американском таблоиде посвящена давлению на СМИ в РФ.

"Однажды они нас заблокируют, и это случится скорее рано, чем поздно", - высказался Баданин, отвечая на вопрос журналиста NYT о судьбе сайта "Проекта".

Сам журналист пока находится в Калифорнии и работает над новым изданием на базе "Проекта", которое будет именоваться "Агентство" — "в знак уважения к его правовому статусу".

После того, как "Проект" стал "нежелательным", Баданина и ещё нескольких журналистов издания включили в перечень СМИ-иноагентов Минюста РФ. Последним в список попал телеканал "Дождь"***.

*Генпрокуратура признала Project Media, Inc. нежелательной организацией на территории РФ

**Роман Баданин включен в реестр СМИ-иноагентов

***"Дождь" включен в реестр СМИ-иноагентов