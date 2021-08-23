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"Положить конец социальной розни": Милонов предлагает разработать перечень смартфонов для школ

фото ЗакС политика "Положить конец социальной розни": Милонов предлагает разработать перечень смартфонов для школ

Избранный от Петербурга депутат Госдумы Виталий Милонов предложил Минпросвещения разработать единый перечень моделей телефонов для школ, которые бы положили конец социальному неравенству между детьми. Соответствующее обращение направлено главе ведомства Сергею Кравцову.

Пандемия, напомнил Милонов, внесла коррективы в учебный процесс, из-за чего заметно возросло значение гаджетов, используемых для общения педагогов со школьниками.

Нередко в школах возникают ситуации, когда ребята, имеющие смартфоны последних моделей, выглядят в глазах одноклассников "своеобразной школьной аристократией", вызывая тем самым зависть у остальных. Это приводит к установлению "нездоровой обстановки в школах", так как дети становятся участниками "ненужного социального соревнования".

"Прошу вас разработать перечень доступных моделей мобильных устройств, одобренных Министерством просвещения, который положит конец социальной розни и соперничеству за школьными партами. В данный перечень должны войти устройства, способные выполнять образовательные функции, обеспечивать связь между учениками и учителями, но при этом быть по карману любой семье", - указано в обращении Милонова к Кравцову.

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