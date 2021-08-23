Горсовет Мурманска отправил в отставку мэра города Сысоева и выбрал нового главу

Горсовет Мурманска проголосовал за отставку Андрея Сысоева с поста главы города, передает "СеверПост".

В ходе выступления Сысоев практически повторил выступление двухнедельной давности. О намерении сложить полномочия он объявил 10 августа. Сысоев говорил, что решил целиком посвятить себя "реализации важных для города проектов".

Новым главой Мурманска в ходе тайного голосования был избран Михаил Белошеев. Предложившая его кандидатуру зампредседателя совета Тамара Прямикова сообщила, что выдвижение Белошеева поддержало руководство "Единой России" и фракция единороссов в парламенте. Белошеев четырежды становился депутатом Горсовета.