На обещанные Путиным выплаты пенсионерам и военным потребуется 500 млрд рублей

Государственная дума должна принять закон, который необходим для начала выплат пенсионерам и военнослужащим, анонсированных Владимиром Путиным, уже в начале осенней сессии.

Реализация президентской идеи обойдётся бюджету России в порядка 500 млрд рублей, информирует РИА "Новости", ссылаясь на соответствующее заявление первого замглавы комитета Совета Федерации по социальной политике Валерия Рязанского.

Путин объявил о выплатах военным и пенсионерам днём ранее, 22 августа, в ходе встречи с "Единой Россией". Первым одноразово предоставят 15 тысяч рублей, вторым — 10 тысяч. Данное решение, уверен глава государства, поможет смягчить последствия, которые оказала на бюджеты россиян пандемия COVID-19.