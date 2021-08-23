Смольный: Средняя зарплата в Петербурге — 72,8 тысячи рублей

Среднемесячная номинально начисленная заработная плата в Петербурге за пять месяцев 2021 года составила 72,8 тысячи рублей. Это следует из доклада председателя комитета по экономической политике Смольного Валерия Москаленко на "нулевых чтениях" бюджета 23 августа.

Он отметил, что этот показатель выше, чем в среднем по стране. Общероссийская среднемесячная номинальная зарплата составляет 53,7 тысячи рублей.

Уровень безработицы, по словам Москаленко, в Петербурге составляет 2,2%. В среднем по стране — 4,9%.

Напомним,согласно докладам Смольного, зарплата в Петербурге постоянно растет. Ранее Москаленко отчитывался, что средняя зарплата горожанина в 2020 году составляла 68,4 тысячи рублей, а в 2019-м — 63,2 тысячи рублей.

Сергей Еремеев