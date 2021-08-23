У Морского порта Петербурга сменился глава: новым стал Андрей Ярославцев

Новым управляющим директором АО "Морской порт Санкт-Петербург" стал Андрей Ярославцева, оповестили в пресс-службе организации.

Ярославцев пришёл в стивидорный бизнес свыше 30 лет назад. В 1988 году он работал в Ленинградском морском торговом порту в должности инженера-механика. С 1996 по 2008 год занимал ведущие инженерные и руководящие должности в ряде российских стивидорных предприятий. В 2016 году получил пост управляющего директора АО "Туапсинский морской торговый порт".

Кроме многочисленных наград и благодарностей Ярославцев имеет почётное звание "Ветеран порта".