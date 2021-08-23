Доппотребность бюджета Петербурга превысила 260 млрд

Исполнительные органы власти Петербурга подали заявки на дополнительное финансирование бюджета в 2022 году в размере 260,1 млрд рублей. Это следует из доклада председателя комитета финансов Алексея Корабельникова в ходе "нулевых чтений" 23 августа.

По словам Корабельникова, 174,8 млрд — общий объем заявок по текущим расходам. Дополнительная потребность по адресной инвестиционной программе составила 85,3 млрд рублей.

В текущую редакцию проекта бюджета на 2022 год заложены расходы в размере 740 млрд рублей.

"Нулевые чтения" бюджета Петербурга стартовали в Мариинском дворце 23 августа. Ожидается, что они продлятся пять дней.

Сергей Еремеев