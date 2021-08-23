КИО планирует принести в бюджет Петербурга в 2022 году 21,8 млрд рублей

Комитет имущественных отношений Петербурга прогнозирует доход на 2022 год в размере 21,8 млрд рублей. Об этом сообщил председатель КИО Леонид Кулаков на совещании по региональному бюджету в Мариинском дворце 23 августа.

Ожидается, что наиболее значительная часть прогнозируемого дохода — 13,8 млрд — должна поступить от использования имущества. От приватизации планируют получить 7,5 млрд рублей. 0,5 млрд — прочие доходы.

Отметим, что по итогу 2021 года КИО запланировал доход в размере 21,9 млрд рублей. В 2020 году комитет принес в казну 19,7 млрд.

Сергей Еремеев