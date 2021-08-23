Шлосбергу отказали в апелляции на решение о снятии его с выборов в Госдуму

Первый апелляционный суд Москвы отказал псковскому политику Льву Шлосбергу в удовлетворении жалобы на решение Мосгорсуда, ранее не допустившего его до выборов в Госдуму по Ховринскому одномандатному избирательному округу № 207. Об отказе псковский политик сообщил у себя в Telegram-канале.

Шлосберг заявил, что всенепременно обжалует отказ в кассационном порядке в Верховном суде РФ.

В апелляции, напомним, были перечислены положения, на основании которых вышестоящей инстанции следовало пересмотреть и отменить решение Мосгорсуда.

Так, Шлосберг полагает, что суд не стал принимать во внимание, что на момент его регистрации решение о запрете деятельности ФБК* и признании его экстремистской организацией принято не было, равно как не вступило в законную силу постановление о факте причастности кандидата к деятельности данной экстремистской организации. Наконец, решение Мосгорсуда принято вопреки 54 статье Конституции о невозможности придания закону обратной силы.