           
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы 2021

Новости 12:58

Профсоюз журналистов подал заявку на митинг в Москве против закона об иноагентах

фото ЗакС политика Профсоюз журналистов подал заявку на митинг в Москве против закона об иноагентах

Члены Профсоюза журналистов в Москве подали в мэрию уведомление о проведении митинга против закона об иноагентах, об этом представители профсоюза сообщили в Telegram.

В уведомлении они указали дату 4 сентября, провести митинг они планируют на Пушкинской площади. О времени заявители пообещали сообщить после согласования с мэрией. Члены профсоюза подчеркнули, что считают нужным обратиться за защитой к читателям и зрителям.

"Мы верим, что независимая пресса, телевидение и свободное распространение информации — огромная ценность в наше время в России, и солидарность журналистов вместе с теми, для кого они работают, поможет отмене законов, ставящих наших коллег под удар", — заявили в профсоюзе.

20 августа Минюст пополнил реестр СМИ-иноагентов, внеся туда "Дождь"*, "Важные истории"* и ряд журналистов. Пока в реестре 43 пункта, туда попали сотрудники "Проекта"**, "Открытых медиа", The Insider*, авторы "Радио Свобода"* и его проектов и другие журналисты, а также правозащитник Лев Пономарев* и активистка Дарья Апахончич*.

Внесение в реестр сильно осложняет работу СМИ, накладывая на них большое количество юридических обязательств, и в ряде случаев уже привело к закрытию изданий. "Проект" ранее объявил о намерении перезапуститься под названием "Агентство".

*Внесены Минюстом в реестр СМИ-иноагентов

**Генпрокуратура признала Project Media, Inc. нежелательной организацией на территории РФ

Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Яндекс.Дзен , Телеграм и Яндекс.Новости

Обсуждение
 ПРАВИЛА
Запрещается: Оскорбление участников дискуссии и иных лиц, употребление нецензурных слов и брани, разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия, спам и реклама других сайтов, комментарии не по теме материала, обсуждение действий администрации сайта. Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.




Новости23 августа
Смотреть предыдущие новости →

Тревожный телефон по
муниципальной коррупции:
+7 (812) 331-71-80

Рейтинг  персон ↑



О редакции Реклама
  • © ZakS.Ru, 2002—2021. Все права защищены.
    При использовании материалов гиперссылка обязательна. [18+]
  • Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
  • Учредитель: ООО "Медиа.С-Пб".
    Главный редактор: Гончарова Н.С.
    +7 (812) 331-71-80 zaks.ru@inbox.ru