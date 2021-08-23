Профсоюз журналистов подал заявку на митинг в Москве против закона об иноагентах

Члены Профсоюза журналистов в Москве подали в мэрию уведомление о проведении митинга против закона об иноагентах, об этом представители профсоюза сообщили в Telegram.

В уведомлении они указали дату 4 сентября, провести митинг они планируют на Пушкинской площади. О времени заявители пообещали сообщить после согласования с мэрией. Члены профсоюза подчеркнули, что считают нужным обратиться за защитой к читателям и зрителям.

"Мы верим, что независимая пресса, телевидение и свободное распространение информации — огромная ценность в наше время в России, и солидарность журналистов вместе с теми, для кого они работают, поможет отмене законов, ставящих наших коллег под удар", — заявили в профсоюзе.

20 августа Минюст пополнил реестр СМИ-иноагентов, внеся туда "Дождь"*, "Важные истории"* и ряд журналистов. Пока в реестре 43 пункта, туда попали сотрудники "Проекта"**, "Открытых медиа", The Insider*, авторы "Радио Свобода"* и его проектов и другие журналисты, а также правозащитник Лев Пономарев* и активистка Дарья Апахончич*.

Внесение в реестр сильно осложняет работу СМИ, накладывая на них большое количество юридических обязательств, и в ряде случаев уже привело к закрытию изданий. "Проект" ранее объявил о намерении перезапуститься под названием "Агентство".

*Внесены Минюстом в реестр СМИ-иноагентов

**Генпрокуратура признала Project Media, Inc. нежелательной организацией на территории РФ