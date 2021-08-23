Песков о "Дожде": Внесение СМИ в реестр иноагентов не согласовывается с Кремлем

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков прокомментировал внесение "Дождя"* в реестр СМИ-иноагентов, заявив, что этот вопрос с Кремлем не согласовывался, передает ТАСС.

"Минюст в данном случае выполняет свои функции. Да, в Кремле знали, но Минюст ведет свою работу, здесь все абсолютно очевидно", - заявил Песков. Он вновь подчеркнул, что включение издания в реестр иноагентов не означает запрет на работу журналистов.

В июне "Дождь" был исключен из журналистского пула Кремля. Сам Песков подтверждал, что это связано с работой канала над освещением тем, связанных с политиком Алексеем Навальным и митингами в его поддержку.

20 августа Минюст пополнил реестр СМИ-иноагентов, внеся туда "Дождь"*, "Важные истории"* и ряд журналистов. Пока в реестре 43 пункта, туда попали сотрудники "Проекта"**, "Открытых медиа", The Insider*, авторы "Радио Свобода"* и его проектов и другие журналисты, а также правозащитник Лев Пономарев* и активистка Дарья Апахончич*. Внесение в реестр сильно осложняет работу СМИ, накладывая на них большое количество юридических обязательств, и в ряде случаев уже привело к закрытию изданий.

Профсоюз журналистов подал заявку на проведение в Москве митинга против закона об иноагентах.