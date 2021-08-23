Доппотребности Адмиралтейского и Василеостровского районов превысили 1,5 и 1,8 млрд рублей

Администрация Адмиралтейского района в ходе "нулевых чтений" запросила предусмотреть для них в бюджете Петербурга на 2022 год дополнительные 1,580 млрд рублей.

По словам первого заместителя главы администрации Игоря Комарова, средства нужны в основном на капитальный ремонт 8 учреждений здравоохранения, а также общеобразовательных и дошкольных учреждений. 169,5 млн рублей понадобилось дополнительно на зарплату бюджетников. 17,5 млн рублей — на установку памятника Блоку.

В настоящее время в проекте бюджета 2022 года на расходы Адмиралтейского района предусмотрено 7,5 млрд рублей.

7,6 млрд выделили Василеостровскому району. Его доппотребность составила 1,897 млрд рублей.

По словам первого заместителя главы районной администрации Галины Королевой, 296 млн необходимо на выплаты бюджетникам, 579 млн — на капремонт учреждений, 314 млн — на текущий ремонт, 296 млн — на оборудование для бюджетных учреждений.

Напомним, "нулевые чтения" бюджета стартовали в Мариинском дворце 23 августа. В течение двух дней свои доппотребности будут озвучивать представители районных администраций. Позже — главы комитетов Смольного.

Сергей Еремеев