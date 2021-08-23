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Минздрав представит отчёт о лекарстве от коронавируса "Мир-19" производства ФМБА

фото ЗакС политика Минздрав представит отчёт о лекарстве от коронавируса "Мир-19" производства ФМБА

Уже в сентябре Министерство здравоохранения РФ собирается представить доклад о второй фазе клинических испытаний лекарства от коронавируса "Мир-19", разработкой которого занимается Федеральное медико-биологическое агентство, известила глава ФМБА Вероника Скворцова в эфире "России 24".

Препарат уже опробовали на себе 160 испытуемых. В начале осени Минздрав будет решать вопрос о регистрации лекарства, основываясь на предоставленном ФМБА отчёте.

"Мир-19" предназначается для профилактики и лечения COVID-19. Способ введения — ингаляционный или интераназальный. Препарат безопасен, он не оказывает влияния на человеческий геном и иммунитет.

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