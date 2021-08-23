Песков пообещал, что идея выплатить пенсионерам по 10 тысяч рублей не приведет к росту налогов

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что идея выплатить российским пенсионерам единоразово по 10 тысяч рублей в 2021 году была тщательно просчитана заранее и не приведет к увеличению налогов, передает ТАСС.

"Разумеется, подобным объявлениям предшествует очень серьезная работа, чтобы не произошло то, что вы говорите. В данном случае сбалансированность бюджета, всех расходов, конечно, очень важна, и это абсолютная константа для кабинета министров", - сказал Песков.

Вместе с тем Песков подчеркнул, что идея принадлежит "Единой России", хотя "конечно, были проработки и со стороны президента". "В основном "Единая Россия" работала с правительством", - добавил Песков.

23 августа Путин в ходе встречи с единороссами предложил разово выплатить пенсионерам по 10 тысяч рублей — и работающим, и неработающим. По подсчетам, на эти выплаты может потребоваться порядка 500 млрд рублей.