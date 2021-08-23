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Новости 14:23

Журналиста RT Васюнина отпустили из полиции через два дня после задержания на пикетах в защиту прессы

фото ЗакС политика Журналиста RT Васюнина отпустили из полиции через два дня после задержания на пикетах в защиту прессы

Журналиста телеканала RT Илью Васюнина отпустили из отдела полиции по Мещанскому району Москвы спустя два дня после задержания в ходе пикетов в защиту прессы на Лубянке, передает "Медиазона".

На Васюнина составили протокол по ч. 5 ст. 20.2 КоАП (нарушение правил проведения акции). Сначала на него составили протокол по более строгой, ч. 8 той же статьи, о повторном нарушении. Журналисту грозило до 30 суток ареста.

По версии полицейских, Васюнин, выйдя в пикет, "сознавал противоправный характер своих действий" и "добровольно принял на себя и исполнял функции участника публичного мероприятия".

21 августа журналисты ряда СМИ вышли к зданию ФСБ на Лубянке с пикетами в защиту прессы. Случилось это после того, как Минюст внес в реестр иноагентов "Дождь"*, "Важные истории"* и несколько журналистов.

*Внесены Минюстом в реестр СМИ-иноагентов

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