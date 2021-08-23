           
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы 2021

Новости 14:31

ЕС выделил Украине с 2014 года свыше 16 млрд евро господдержки

фото ЗакС политика ЕС выделил Украине с 2014 года свыше 16 млрд евро господдержки

Европарламент выделил Украине уже 16 млрд евро государственной поддержки: данная мера предпринимается ЕС после "отсоединения" Крыма в 2014 году.

"ЕС уже выделил Украине 16 миллиардов евро с 2014 года", - цитирует КП заявление председателя Европейского совета Шарля Мишеля, сделанное им в ходе выступления на форуме "Крымская платформа".

В обозначенную сумму входит в том числе поддержка граничащих с Крымом депрессивных регионов Украины, столкнувшихся с существенными убытками после разрыва экономических отношений со ставшим российским полуостровом.

Ранее украинский премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил, что потенциальные убытки Киева от потери Крыма превышают 100 млрд долларов. Это и утраченные природные ресурсы, и промышленность, и активы государства. 

Европа, напомним, присоединение полуострова к России не признаёт и считает его аннексией.

Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Яндекс.Дзен , Телеграм и Яндекс.Новости

Обсуждение
 ПРАВИЛА
Запрещается: Оскорбление участников дискуссии и иных лиц, употребление нецензурных слов и брани, разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия, спам и реклама других сайтов, комментарии не по теме материала, обсуждение действий администрации сайта. Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.




Новости23 августа
Смотреть предыдущие новости →

Тревожный телефон по
муниципальной коррупции:
+7 (812) 331-71-80

Рейтинг  персон ↑



О редакции Реклама
  • © ZakS.Ru, 2002—2021. Все права защищены.
    При использовании материалов гиперссылка обязательна. [18+]
  • Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
  • Учредитель: ООО "Медиа.С-Пб".
    Главный редактор: Гончарова Н.С.
    +7 (812) 331-71-80 zaks.ru@inbox.ru