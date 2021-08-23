Краснопутиловскую улицу подсветят 450 диодными фонарями

"Ленсвет" приступил к работам по установке современного наружного освещения на Краснопутиловской улице, отчитались в пресс-службе Смольного.

"Мы постепенно обновляем систему уличного освещения в городе. Устанавливаем современное оборудование. Это вопрос не только эстетики, но и энергоэффективности. В новом освещении используются энергосберегающие светильники", - высказался по случаю петербургский глава Александр Беглов.

На протяжении всей своей длины, 5 км, от Комсомольской площади до площади Победы, Краснопутиловская улица в скором времени будет освещена 450 фонарями со светодиодами. Данное решение позволить сэкономить до 2,6 раз количество потребляемой электроэнергии.

Специалисты "Ленсвета" уже приступили к бурению земли под установку закладных деталей фундаментов в местах установки новых опор освещения. После будут смонтированы опоры и светильники, проложены инженерные сети. Обещается, что оживленная улица ни на один вечер не останется без света. По плану работы должны быть завершены к ноябрю текущего года.

"В 2021 году современными системами уличного освещения будут оборудованы более 30 городских улиц и магистралей как в центре, так и в новых районах города", - добавили в Смольном.