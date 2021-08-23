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МЧС: Обстановка с лесными пожарами в Якутии полностью взята под контроль

фото ЗакС политика МЧС: Обстановка с лесными пожарами в Якутии полностью взята под контроль

Замминистра МЧС Виктор Яцуценко в ходе совещания заявил, что обстановка с лесными пожарами в Якутии полностью взята под контроль.

"Группировка, созданная в Республике Саха (Якутия) и поручение Президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина возложить координацию на МЧС России принесли свои положительные результаты. Обстановка полностью взята под контроль, основные очаги пожаров ликвидированы, угроза населенным пунктам снята, задымленности населенных пунктов нет", - привели слова Яцуценко представители МЧС.

По его словам, Росрезерв выделил оборудование, технику и продовольствие для спасателей.

Еще 14 августа Рослесхоз заявлял, что угрозы населенным пунктам в Якутии из-за лесных пожаров нет.

Катастрофические лесные пожары в Якутии вспыхнули на фоне жаркого лета 2021 года. Их площадь достигала 2,5 млн гектаров. 9 августа в республике ввели режим чрезвычайной ситуации после того, как огонь перекинулся на поселки. В Бясь-Кюель сгорели более 30 домов.

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