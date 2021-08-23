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Суд оштрафовал РЖД за нарушение исторического облика вокзала в Парголово

фото ЗакС политика Суд оштрафовал РЖД за нарушение исторического облика вокзала в Парголово

Выборгский суд Петербурга оштрафовал РЖД на 100 тысяч рублей за нарушение исторического облика вокзала в Парголово, который признан памятником культуры регионального значения, сообщили в пресс-службе петербургских судов.

КГИОП в 2016 году утвердил охранное обязательство, согласно которому ОАО "РЖД" до лета 2019 года должно было выполнить работы по сохранению вокзала. В 2017-м было подготовлено задание на ремонт и реставрацию, но после этого комитет от РЖД проектной документации не получил, разрешение на производство работ не выдавалось.

При этом выяснилось, что РЖД все же работала над обликом вокзала, нарушив его исторический вид. Пропали исторические двери, в несущей стене в зале ожидания возник дверной проем, заменены окна, установлены дополнительные лампы, по стенам проложили трубы водопровода и электрические кабели, стены окрасили, исторические чугунные радиаторы отопления, являющиеся предметом охраны, заменены на поздние, а мраморные подоконники - на деревянные. 

Еще одну часть памятника - служебный корпус - демонтировали полностью. Проверяющие нашли остатки стойматериалов и фрагменты фундамента на его месте. 

 

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