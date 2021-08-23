Памфилова попросила губернаторов не мешать агитации перед выборами

Председатель Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова на заседании 23 августа сообщила, что обратилась к руководителям регионов России с просьбой обеспечить нормальный ход агитационной кампании кандидатов и партий. Письма направлены во все субъекты страны, отметила Пафмилова. Она добавила, что копии обращений отправила главам региональных избирательных комиссий.

Памфилова считает, что избирателей надо информировать обо всех кандидатах и партиях одинаково. Возможности для агитации следует организовать по всей стране, уверена глава ЦИК:

- Во всех регионах должны быть все условия для проведения мероприятий с участием избирателей. Здесь не должно быть неравенства, выборочного подхода, у всех партий должны быть равные условия, поскольку кампания у нас полноценная.

Председатель Центризбиркома отметила, что комиссия рекомендовала проводить агитацию безконтактным способом из-за коронавируса. Многие кандидаты и партии уже меняют "характер общения" с избирателями, отметила руководитель комиссии.

Напомним, 17-19 сентября 2021 года пройдут выборы депутатов Государственной думы. В ряде регионов будут выбирать свои Законодательные собрания и руководителей субъектов.

София Сататрова