Жириновский подал заявку на участие в онлайн-голосовании на выборах в Госдуму

Бессменный руководитель ЛДПР Владимир Жириновский собирается принять участие в дистанционном электронном голосовании (ДЭГ) на грядущих выборах в Госдуму в сентябре, информирует "Агентство городских новостей Москва".

"Мы хотели бы, чтобы в нашей стране как можно больше людей приняли участие в дистанционном электронном голосовании. Надо убрать участие человека, чтобы он дотрагивался до бюллетеней, чтобы их опускали в избирательные урны. Поэтому самое лучшее - это дистанционное электронное голосование", - обосновал свою позицию Жириновский.

Либерал-демократ указал, что граждане, решившие поучаствовать в голосовании в режиме онлайн, обезопасят и себя, и родных, избегая скоплений людей на участках в период пандемии.

Напомним, выборы депутатов Госдумы восьмого созыва пройдут с 17 по 19 сентября 2021 года.

Власти Москвы ранее объявили, что разыграют квартиры и машины среди участников дистанционного голосования.