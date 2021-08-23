           
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы 2021

Новости 16:25

Жириновский подал заявку на участие в онлайн-голосовании на выборах в Госдуму

фото ЗакС политика Жириновский подал заявку на участие в онлайн-голосовании на выборах в Госдуму

Бессменный руководитель ЛДПР Владимир Жириновский собирается принять участие в дистанционном электронном голосовании (ДЭГ) на грядущих выборах в Госдуму в сентябре, информирует "Агентство городских новостей Москва".

"Мы хотели бы, чтобы в нашей стране как можно больше людей приняли участие в дистанционном электронном голосовании. Надо убрать участие человека, чтобы он дотрагивался до бюллетеней, чтобы их опускали в избирательные урны. Поэтому самое лучшее - это дистанционное электронное голосование", - обосновал свою позицию Жириновский.

Либерал-демократ указал, что граждане, решившие поучаствовать в голосовании в режиме онлайн, обезопасят и себя, и родных, избегая скоплений людей на участках в период пандемии.

Напомним, выборы депутатов Госдумы восьмого созыва пройдут с 17 по 19 сентября 2021 года.

Власти Москвы ранее объявили, что разыграют квартиры и машины среди участников дистанционного голосования.

Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Яндекс.Дзен , Телеграм и Яндекс.Новости

Обсуждение
 ПРАВИЛА
Запрещается: Оскорбление участников дискуссии и иных лиц, употребление нецензурных слов и брани, разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия, спам и реклама других сайтов, комментарии не по теме материала, обсуждение действий администрации сайта. Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.




Новости23 августа
Смотреть предыдущие новости →

Тревожный телефон по
муниципальной коррупции:
+7 (812) 331-71-80

Рейтинг  персон ↑



О редакции Реклама
  • © ZakS.Ru, 2002—2021. Все права защищены.
    При использовании материалов гиперссылка обязательна. [18+]
  • Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
  • Учредитель: ООО "Медиа.С-Пб".
    Главный редактор: Гончарова Н.С.
    +7 (812) 331-71-80 zaks.ru@inbox.ru