           
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы 2021

Новости 23 августа, 17:36

"Город наращивает темпы модернизации сетей": У "Проспекта Просвещения" завершился ремонт тепломагистрали

фото ЗакС политика "Город наращивает темпы модернизации сетей": У "Проспекта Просвещения" завершился ремонт тепломагистрали

ГУП "ТЭК Санкт-Петербурга" оповестило о завершении работ по обновлению тепломагистрали у станции метро "Проспект Просвещения": 250 тысяч горожан теперь имеют доступ к модернизованной тепловой сети, проинформировали в Смольном.

"Город планомерно наращивает темпы модернизации тепловых сетей. Если в 2018 году реконструировали и капитально ремонтировали около 200 км, в 2019 году - 237 км, в 2020-м – 252 км, то в 2021-м будет отремонтировано не менее 267 км трубопроводов. Особое внимание – реконструкции крупных тепловых магистралей, от которых зависят теплоснабжение и горячее водоснабжение сотен зданий. Эта работа уже позволила остановить увеличение износа тепловых сетей, а также сократить количество крупных технологических нарушений", - отозвался о завершении ремонта городской глава Александр Беглов.

К теплосети на пересечении проспектов Энгельса и Просвещения, идущей от котельной Парнас, подключено 1591 здание, в том числе 945 жилых домов, 98 детских учреждений, 12 учебных, 63 школы, 58 объектов здравоохранения и 415 прочих зданий.

Работники ГУП "ТЭК СПб" вырезали 540 метров изношенных труб: процесс проходил за счет собственных средств предприятия.

Фото пресс-службы ГУП ТЭК

Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Яндекс.Дзен , Телеграм и Яндекс.Новости

Обсуждение
 ПРАВИЛА
Запрещается: Оскорбление участников дискуссии и иных лиц, употребление нецензурных слов и брани, разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия, спам и реклама других сайтов, комментарии не по теме материала, обсуждение действий администрации сайта. Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.




Новости24 августа
Смотреть предыдущие новости →

Тревожный телефон по
муниципальной коррупции:
+7 (812) 331-71-80

Рейтинг  персон ↑



О редакции Реклама
  • © ZakS.Ru, 2002—2021. Все права защищены.
    При использовании материалов гиперссылка обязательна. [18+]
  • Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
  • Учредитель: ООО "Медиа.С-Пб".
    Главный редактор: Гончарова Н.С.
    +7 (812) 331-71-80 zaks.ru@inbox.ru