Первоклассные муниципалы

Ко Дню знаний готовятся не только дети, родители и учителя, но и администрации муниципальных образований. Первые тендеры на поставку подарочных наборов для школьников начали появляться на портале госзакупок еще в марте 2021 года. Больше всех потратили в МО "Шувалово-Озерки" - 1,5 млн рублей. В МО "Посадский" решили отказаться от канцтоваров, а в администрации МО "Усть-Ижора" насчитали лишь 15 первоклашек. Чем порадуют муниципалитеты первоклассников - разбирался ЗАКС.Ру.

Рядовой набор первоклассника в муниципалитетах получился примерно одинаковый: ручки, карандаши, альбомы для рисования, краски, цветной картон, мелкие канцтовары вроде точилки и ластика, набор тетрадей с обложкой, а также линейки и ножницы. Некоторые, например, МО "Шувалово-Озерки" и "Сергиевское" добавили в свои комплекты наборы для лепки из пластилина. Еще большинство школьников получат мешки для сменки и светоотражающие брелки.

Рекордсменом по дороговизне закупки для первоклассников стало МО "Шувалово-Озерки". Всего планируется вручить 1600 комплектов по 1100 рублей за штуку. Муниципалы планировали потратить на школьные принадлежности 1,7 млн рублей. Исполнителем стал индивидуальный предприниматель Журих Ю. с предложением за 1,5 млн рублей.

Если школьный комплект в МО "Шувалово-Озерки" оказался достаточно базовым, то более творческий подход продемонстрировали в МО "Южно-Приморский". Там закупят 2200 наборов, в который, помимо необходимого, войдут бутылка для воды, ланчбокс, "логическая игра"(головоломка с различными математическими задачками) и "поздравительный свиток". Все это будет упаковано в коробку из картона. Их получат ученики 12 школ. На покупку МО "Южно-Приморский" выделил 1,5 млн рублей. Единственным участником аукциона стало ООО "Чиллада", предложившее цену в 1,49 млн рублей, которое в итоге было признано победителем. Почти столько же МО "Полюстрово" заплатит ООО "Пиксель" за 1100 школьных комплектов. Еще 1,1 млн рублей выделит МО "Смольнинское" на 700 наборов. Каждый оценили в 1630 рублей. Исполнителем стал уже известный по МО "Шувалово-Озерки" ИП Журих. Для них он предложил цену в 900 тысяч рублей.

Смогли выделиться в МО "Светлановское". Там, кроме привычных альбомов, фломастеров и других мелочей, заказали для школьников орфографические словари. Тысяча подарочных комплектов обошлась муниципалитету в 849 тысяч рублей. Их получит ООО "Чиллада".

МО "Сергиевское" закупит 1000 подарочных наборов к 1 сентября. Один комплект оценили в 540 рублей. Единственная заявка поступила от ООО "Весьофис". Организация обязуется обеспечить муниципалитет всем необходимым за 540 тысяч рублей. МО "Стрельна" на 300 комплектов готово было выделить 453 тысячи рублей. Удивительно, но дороже всего оценили пакет с официальной символикой поселка - 220 рублей за штуку. Победителем тендера стало ООО "Питер шоу" с предложением в 349 тысяч рублей. Такой же набор получат 350 школьников из МО "Поселок Металлострой" за 324 тысячи рублей. Один комплект оценили в 1018 рублей. Исполнителем выбран ИП Бубин Д.В.

МО №15, "Дворцовый округ" и "Ланское" приобрели подарки на все важные праздники через одну закупку. У всех трех наборы примерно одинаковые: ластики, ручки, мешки для сменки, тетради и прочие канцтовары. МО "№15" объявило о закупке 650 подарков для школьников в марте. Кроме подарков ко Дню знаний, в закупке также указаны и другие подарки. Например, мыло и полотенце. Максимальная стоимость контракта - 4 млн рублей. Конкретно на 1 сентября потратят 920 тысяч рублей. Поздравят еще 150 школьников из МО "Дворцовый округ". Закупку муниципалы разместили еще в апреле, уместив в один тендер женские зонты и пледы-покрывала. Начальная стоимость контракта - 585 тысяч, из которых 225 тысяч рублей хотели потратить на детей. Лучшей заявкой было признано предложение ООО "Чиллада". В апрельском тендере МО "Ланское" муниципалы указали, что ищут, кроме набора для рисования с мольбертом и чая с цикорием, 800 поздравительных комплектов для будущих первоклассников. На школьные принадлежности выделили 696 тысяч рублей. Вся закупка обошлась МО "Ланское" в 2,4 млн рублей - такую цену предложил полный тезка бывшего депутата МО "Гражданка" Никита Юрьевич Коверкин. Ранее этот же предприниматель был поставщиком для Общественной палаты Петербурга на голосовании по поправкам в Конституцию и организатором праздника "Татьянин день" для МО "Сампсониевский" в 2018 году. Всего, будучи исполнителем на госзакупках, Коверкин заработал более 33 млн рублей, получив больше 50 контрактов.

МО "Семеновский" планирует уложиться в 165 тысяч рублей, закупив 250 наборов "Здравствуй школа". Все как и в других муниципалитетах, а также мешок для обуви "ультразеленого" или "ультражелтого" цвета с символикой заказчика и портфолио (папка, в которой школьник сможет хранить свои избранные работы) с ярким, красочным дизайном "без гендерных признаков". Поставщик тот же, что и у МО "Южно-Приморский" - ООО "Чиллада". Кроме перечисленного, МО "Семеновский" хотело организовать для первоклашек турнир по шашкам, который обошелся бы еще в 188 тысяч, но на этот тендер не поступило ни одной заявки.

Еще в четырех муниципалитетах на подарки детям потратят меньше ста тысяч рублей.

МО "Посадский" выделит на подарки 95 тысяч рублей. Муниципалы планируют приобрести 60 школьных наборов. За такую небольшую сумму в Посадском подготовили самый выделяющийся комплект, в который попали пособия по русскому языку, хрестоматия, научпоп для детей, дождевик, а также светоотражающая метка, бутылка для воды, ланчбокс и, конечно, мешок для обуви. Никаких казенных ручек, фломастеров или тетрадей школьники не получат. За каждый набор готовы заплатить 1600 рублей. Поставщиком стало ООО "Петрополь". Без письменных принадлежностей останутся дети в МО "Екатерингофский". Там муниципалы ограничатся ланчбоксом, мешком для обуви, светоотражающим брелком и неким буклетом. За 250 наборов ИП Кривоспицкий М. А попросил 690 тысяч рублей. Еще 40 наборов закупят в МО "Поселок Репино". На них потратят 59 тысяч рублей. Набор товаров такой же, как и во многих других муниципальных образованиях. Каждый обойдется в 1900 рублей. Поставкой тоже займется ООО "Петрополь".

МО "Васильевский" выбрало наборы дешевле. Один оценили всего в 344 рубля. Изначально хотели потратить на все 82 тысячи рублей, но ИП Бурова М.А. пообещала уложиться в 51 тысячу рублей. На эти деньги ей необходимо подготовить 240 комплектов из красок, картона, бумаги, одной кисточки, одной ручки, ножниц с тупыми концами, четырьмя тетрадями и пятью обложками для этих тетрадей.

В МО "Усть-Ижора" школьные принадлежности получат лишь 15 человек . Местная администрация разместила две закупки на 15 и 9 тысяч рублей. ООО "Петрополь" за 13 тысяч рублей обеспечит школьников карандашами, альбомами и красками. За 8 тысяч рублей ООО "Чиллада" довезет еще 15 пеналов с ручками, фломастерами, карандашами и другими канцтоварами. Напомним, ранее местная администрация потратила 64 тысячи рублей на поставку 100 реплик Ордена Александра Невского.

Найти аукцион на поставку школьных комплектов для первоклассников в других муниципалитетах не удалось. Например, нет подобного тендера в МО "Город Пушкин". МО "Владимирский округ" закупок ко Дню знаний тоже не проводило, лишь на поставку 385 сувенирных сумок с логотипом МО за 81 тысячу рублей.

Нет информации о подготовки поздравлений для новых учеников в МО "Народный", хотя еще в прошлом году местная администрация была готова потратить на это 1,2 млн рублей. Тогда им удалось сэкономить почти половину от стоимости. Не удалось обнаружить закупку на школьные принадлежности и в МО "Малая Охта", которое в 2020 году потратила на эти цели 299 тысяч рублей.

Константин Леньков