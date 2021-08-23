Суд в Калининграде отказался арестовать активистку Федулову по "дадинской" статье

Центральный суд Калининграда отказался удовлетворить ходатайство следствия об аресте активистки Евгении Федуловой, подозреваемой в неоднократном нарушении правил проведения акций, передает "ОВД-Инфо".
Федулову отпустили под подписку о невыезде.
19 августа стало известно, что в отношении Федуловой возбудили дело по ст. 212.1 УК РФ (неоднократное нарушение правил проведения акций). Ее трижды привлекали к административной ответственности за участие в пикетах и протестах в поддержку Алексея Навального.