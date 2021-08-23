"История их осудит": Amnesty International раскритиковала власти РФ за внесение "Дождя" в перечень СМИ-иноагентов

Глава представительства Amnesty International в РФ Наталья Звягина выступила в защиту внесенного в перечень СМИ-иноагентов "Дождя", заявив о важности отмены соответствующего, "удушающего", закона.

"Кремль при помощи репрессивного закона об „иностранных агентах" развязывает кампанию против независимых СМИ, чтобы искоренить непредвзятую журналистику и расследования. Попытки российских властей навесить ярлык „иностранный агент" на тех, кто пытается докопаться до правды, окажутся тщетными, история их осудит", - представила свою позицию Звягина.

20 августа Минюст пополнил реестр СМИ-иноагентов "Дождем"*, "Важными историями"** и некоторыми журналистами. Пока что в перечне 43 позиции, после Нового года туда впервые включили физических лиц.

Внесение в реестр сильно осложняет работу СМИ, накладывая на них большое количество юридических обязательств, и в ряде случаев уже привело к закрытию изданий. "Проект" ранее объявил о намерении перезапуститься под названием "Агентство".

* и ** Внесены Минюстом в реестр СМИ-иноагентов