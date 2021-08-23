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Роскомнадзор требовал признать "Дождь" СМИ-иноагентом из-за цитирования материалов других иноагентов

фото ЗакС политика Роскомнадзор требовал признать "Дождь" СМИ-иноагентом из-за цитирования материалов других иноагентов

Представитель Минюста Роман Циганов в ходе встречи с членами Совета по правам человека заявил, что "Дождь"* внесли в реестр СМИ-иноагентов по запросу Роскомнадзора, сообщила в Facebook член СПЧ Ева Меркачева.

По словам Циганова, в Роскомнадзоре заявили, что "Дождь" распространяет материалы других СМИ и журналистов, включенных в тот же реестр. Среди источников: "Голос Америки"*, "Настоящее время"*, "Сибирь. Реалии"*, "Медуза"*, Лев Пономарев*, Людмила Савицкая* и другие.

20 августа Минюст пополнил реестр СМИ-иноагентов, внеся туда "Дождь"*, "Важные истории"* и ряд журналистов. Пока в реестре 43 пункта, туда попали сотрудники "Проекта"**, "Открытых медиа", The Insider*, авторы "Радио Свобода"* и его проектов и другие журналисты, а также правозащитник Лев Пономарев* и активистка Дарья Апахончич*.

Внесение в реестр сильно осложняет работу СМИ, накладывая на них большое количество юридических обязательств, и в ряде случаев уже привело к закрытию изданий. "Проект" ранее объявил о намерении перезапуститься под названием "Агентство".

*Внесены Минюстом в реестр СМИ-иноагентов

**Генпрокуратура признала Project Media, Inc. нежелательной организацией на территории РФ

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