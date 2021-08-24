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Новости 10:56

QR-код после прививки от коронавируса будет действителен в течение года

фото ЗакС политика QR-код после прививки от коронавируса будет действителен в течение года

Минздрав обновил рекомендации по порядку вакцинации от коронавируса, указав, что срок действия QR-кода после прививки составит один год.

"Граждане, вакцинированные или повторно вакцинированные от COVID-19, получают QR-код после введения второго компонента вакцины (если препарат двухкомпонентный) или после завершения вакцинации однокомпонентной вакциной "Спутник Лайт". Срок действия QR-кода - 1 год", - говорится в рекомендациях.

При этом указано, что при ухудшении эпидситуации этот срок может быть ограничен до полугода.

QR-код после получения отрицательного теста на коронавирус действует 72 часа, после перенесенной болезни - полгода.

Массовая вакцинация от коронавируса в России началась в январе 2021 года. Пока зарегистрировано четыре вакцины: "Спутник V", "Спутник Лайт", "ЭпиВакКорона" и "КовиВак". По данным Минздрава, уже вакцинированы более 43 млн россиян.

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