Петербургские поликлиники будут по телефону приглашать пенсионеров на вакцинацию

Комитет по здравоохранению Смольного внедрил новую практику: телефонный обзвон пожилых людей с целью напомнить им о важности вакцинации от коронавируса. Об этом, уточнив, что старт регулярных "напоминалок" намечен на ближайшее время, на своей странице в соцсети объявил глава комитета Дмитрий Лисовец. С одной стороны, меру нашли своевременной, поскольку скоро с дач начнут возвращаться пожилые садоводы, а с другой - жизненно необходимой, поскольку среди городского пожилого населения Лисовец большого желания иммунизироваться не наблюдает.

"Букет хронических заболеваний – это не противопоказание, а наоборот – прямое показание к прививке! Пока в Петербурге в среднем привито 35 процентов населения старше 60 лет - это слишком мало", - констатирует чиновник.

Он напоминает, что до сих пор, несмотря на особенности новых штаммов, именно люди в возрастной группе 60+ чаще других попадают в ковидные стационары и умирают от инфекции.