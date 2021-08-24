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Новости 11:24

Путин подписал указ о разовой выплате пенсионерам 10 тысяч рублей

фото ЗакС политика Путин подписал указ о разовой выплате пенсионерам 10 тысяч рублей

Президент Владимир Путин пописал указ о единовременной денежной выплате пенсионерам в 10 тысяч рублей, сообщили представители Кремля.

Выплату всем пенсионерам переведут в сентябре 2021 года. Для этого не придется подавать отдельное заявление, основанием станут документы, содержащиеся в выплатном или пенсионном деле. Отдельный указ касается выплаты пенсионерам, проходившим военную службу, служивших в органаз внутренних дел, по контролю за наркотиками, в войсках нацгвардии и так далее.

Выплатить пенсионерам разово по 10 тысяч рублей Путин предложил 23 августа в ходе встречи с членами "Единой России". По подсчетам, на эти выплаты может потребоваться порядка 500 млрд рублей. Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков заявил, что эта мера не должна привести к росту налогов.

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