Жириновский пообещал освободить Фургала сразу после вынесения приговора

В ходе начавшихся предвыборных дебатов лидер РПСС Максим Шевченко обвинил лидера ЛДПР Владимира Жириновского в том, что последний недостаточно активно защищает арестованного по тяжелой статье экс-губернатора Хабаровского края Сергея Фургала и попросту "предал" его.

"Он стал губернатором только потому, что это ЛДПР была, без нас бы он не стал ни губернатором, ни депутатом. На период следствия никто не имеет права вмешиваться, даже президент страны. После вынесения приговора мы освободим Сергея Фургала, и он встретит Новый год дома, без ваших всякого рода политических спекуляций", - ответил депутат Госдумы оппоненту в эфире Первого канала.

По словам Жириновского, он и его однопартийцы никогда не предавали известного заключенного, а, напротив, нанимали ему адвокатов и писали письма в СИЗО.

Напомним, что Фургала задержали и этапировали в Москву, когда он в июле прошлого года направлялся на работу. Ему вменяют организацию убийств бизнесменов в середине 2000-х годов. В своем регионе Фургал является популярной фигурой, из-за чего в его защиту несколько месяцев проходили беспрецедентные для Хабаровска по численности демонстрации.