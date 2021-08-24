КСП Петербурга приступила к проверке комитета имущественных отношений

Контрольно-счетная палата начала плановую проверку финансово-хозяйственной деятельности комитета имущественных отношений, сообщили в КСП. Руководит проверкой зампредседателя палаты Юлия Русакова.

Инспекторы оценят, насколько законно и результативно комитет и подведомственные ему организации использовали деньги из бюджета и собственность города в 2019 - 2021 году. В КСП напомнили, что в 2019 году расходная часть бюджета КИО составила 34,7 млрд рублей, в 2020 году – 28,5 млрд рублей, в 2021 году этот плановый показатель расходов составляет 25,1 млрд рублей.

Также в ходе проверки КСП проверит, как предоставлялась поддержка организациям и индивидуальным предпринимателям во время эпидемии коронавируса. Проверка завершится 29 октября.

КСП проверяла комитет в 2017 году и тогда были выявлены серьезные нарушения. Например, неправомерное предоставление льгот, которое повлекло за собой недопоступление более 270 млн рублей в городской бюджет, нецелевые расходы на сумму более 2 млн рублей, недостатки при выполнении ряда госфункций, нарушения ведения бухучета и так далее.