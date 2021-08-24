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Минюст допустил признание журналистов иноагентами за международные конкурсы и подарки от друзей из-за рубежа

фото ЗакС политика Минюст допустил признание журналистов иноагентами за международные конкурсы и подарки от друзей из-за рубежа

Представитель Минюста на встрече с членами Совета по правам человека сообщил, что министерство может включать журналистов в реестр СМИ-иноагентов из-за подарков от родственников за рубежем или участие в международном конкурсе, об этом рассказала член СПЧ Ева Меркачева в Facebook. Внимание на ее пост обратила "Медиазона".

Члены СПЧ спросили представителя Минюста Романа Цыганова о причинах, по которым журналисты могут попсть в реестр. Из заданных вопросов Меркачева привела выводы, за что можно сотрудника СМИ признать иноагентом:

  • Если журналист поехал в пресс-тур, который оплатила иностранная организация: да.
  • Если журналист поехал на международную конференцию, где проживал за счет организаторов: да.
  • Если журналист участвует в международном конкурсе и выиграл, ему оплатили поездку за наградой, вручили премию: да.
  • Если у журналиста за рубежом проживают друзья и родственники, которые перечислили ему на день рождение денежный подарок: да.
  • Должны ли доказать, что журналист или СМИ ведут политическую деятельность для признания их иноагентом: нет, это требуется только для НКО.
  • Должны ли физлица, признанные иноагентами, в соцсетях к каждому своему посту делать маркировку: да.

"В общем – дела так себе. Все журналисты потенциальные иноагенты", - подвела итог Меркачева.

По ее словам, СПЧ подготовит предложения, среди которых - ввести предупредительную систему.

"К примеру, чтобы на первый раз предупреждали, на второй штрафовали и только на третий включали в реестр", - пояснила она, оговорившись, что изменения в закон об иноагентах вряд ли будут приняты раньше октября.

20 августа Минюст пополнил реестр СМИ-иноагентов, внеся туда "Дождь"*, "Важные истории"* и ряд журналистов. Пока в реестре 43 пункта, туда попали сотрудники "Проекта"**, "Открытых медиа", The Insider*, авторы "Радио Свобода"* и его проектов и другие журналисты, а также правозащитник Лев Пономарев* и активистка Дарья Апахончич*.

Внесение в реестр сильно осложняет работу СМИ, накладывая на них большое количество юридических обязательств, и в ряде случаев уже привело к закрытию изданий. "Проект" ранее объявил о намерении перезапуститься под названием "Агентство".

*Внесены Минюстом в реестр СМИ-иноагентов

**Генпрокуратура признала Project Media, Inc. нежелательной организацией на территории РФ

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